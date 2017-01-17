Украина запретила 18 фильмов и сериалов с участием российского актера Цапника Актеру на пять лет запрещен въезд в Украину.

Ян Цапник Фото: Кино-Театр.РУ

Государственное агентство по вопросам кино запретило 18 фильмов и сериалов с участием российского актера Яна Цапника.

Об этом сообщается на странице Госкино в Фейсбуке.

"Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения, выданные на фильмы и телесериалы с участием российского актера Яна Цапника, внесенного в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины", - говорится в сообщении.

В частности отменена регистрация на фильмы: "Привет, дуралеи!", "Тихие омуты", "Ни шагу назад", "Сорокапятка", "Роман выходного дня", "Услышь мое сердце", "Зимнее танго", "Ошибки любви", "30 свиданий" и сериалы: "Две судьбы", "Под ливнем пуль", "Формула стихии", "Колдовская любовь", "Веское основание для убийства", "Идеальный брак", "Братство десанта", "Королева бандитов", "Вечный отпуск".

Напомним, 30 декабря 2016 года СБУ на пять лет запретила Цапнику въезд в Украину.