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"Закон ночи": Куда приводят мечты

В украинский прокат незаметно (на фоне грохочущего "Ла Ла Лэнда"-то немудрено) вышел новый фильм Бена Аффлека – криминальная драма “Закон ночи”. После успешных фильмов “Прощай, детка, прощай”, “Город” и оскароносного “Арго”, Аффлек снял на удивление скучное, перегруженное персонажами и сюжетными линиями кино.

Дарья БадьёрДарья Бадьёр, Редактор отделов "Культура" и "Блоги"

“Бен, что же с тобой случилось?” – задаются вопросами западные критики (и мы вместе с ними). В принципе, затянутые фильмы о бутлегерах с плохо прописанными сюжетными линиями и хорошими актерами в не запоминающихся ролях снимать можно. Если у тебя нет двух “Оскаров” за приличное кино.

“Закон ночи” явно задумывался как часть гангстерского эпоса, наравне с “Крестным отцом” или “Однажды в Америке”. Трагедия бывшего солдата Джо Кафлина, который “не хотел быть гангстером”, но все равно им стал, должна была, по всей видимости, как-то откликнуться в сердцах тех, кто сочувствовал Майклу Корлеоне.

Но вокруг Джо крутится так много всего, что зритель попросту теряется: сначала он работает на одного бутлегера, потом его предает девушка (Сиенна Миллер), он садится в тюрьму (пока сидит – умирает отец, которого зачем-то играет Брендон Глисон), а когда выходит, начинает работать на конкурирующую организацию, отправляющую его во Флориду руководить поставками рома с Кубы. Там Джо знакомится с новой девушкой (Зои Салдана), борется с Ку-клукс-кланом и пытается урегулировать ситуацию с проповедующей здоровый образ жизни сектанткой (Элль Фаннинг, единственное светлое пятно в этом царстве сценарного мрака). По ходу Джо проявляет себя не только как хороший менеджер (пророчествующий популярность игорного бизнеса), но и как человек свободных взглядов (отчего навлекает на себя гнев расистов).

Материала для “Закона ночи” вполне хватило бы на какой-нибудь приличный мини-сериал, если бы телепродюсеры вкладывали деньги в сериалы о гангстерах (после “Подпольной империи” на этой территории, кажется, делать нечего в ближайшие годы). Видно, как Аффлеку жалко отдавать под нож монтажера выпестованные, но совершенно ненужные сюжетные линии. Скажем, линию с отцом-полицейским можно было бы выбросить полностью, а завязку с первой работой на мафию (ирландскую) можно было бы сократить раза в два – из-за ее тяжеловесности фильм набирает обороты только к началу второго часа.

Противостояние гангстеров и Ку-клукс-клана – тема сама по себе интересная и многообещающая, но Аффлеку она нужна лишь затем, чтобы лишний (в прямом смысле этого слова) раз подчеркнуть нравственные качества его героя.

Из-за перегруженности сюжетами у “Закона ночи” – несколько финалов, ни один из которых не объясняет, зачем же зритель только что потратил два часа своего времени.

Любопытно, что “Закон ночи” – это фильм, который Аффлек мечтал снять уже давно. Получив, наконец, возможность сделать все, что душа пожелает, Бен попросту не смог вовремя остановиться, напичкал свой dream project всеми возможными и невозможными деталями, но в конце концов, кажется, забыл, в чем же суть его фильма.

В прокате с 12 января.

Дарья БадьёрДарья Бадьёр, Редактор отделов "Культура" и "Блоги"

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Тэги: кино, рецензии, Бен Аффлек

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