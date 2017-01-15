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В Одессе хотят закрасить роспись, выполненную Михаилом Бойчуком

Под слоем штукатурки обнаружилась уникальная работа известного художника.

Администрация одесского Дворца студентов может уничтожить уникальную роспись, обнаруженную под штукатуркой на одной из стен.

Как сообщает одесский историк и урбанист Кирилл Липатов в своем фейсбуке, роспись была выполнена известным украинским художником Михаилом Бойчуком и его ученицей, художницей-монументалистской Антониной Ивановой в 1928 году.

Фото: Facebook / Cyrill Lipatov

Липатов сообщает, что администрация Дворца "обещает все замазать".

"Больше работ бойчуковцев в Одессе не сохранилось", – добавляет историк.

Михаил Бойчук – один из основателей украинской монументальной живописи в ХХ веке, выдающийся художник, расстрелянный советской властью в 1937 году. Вместе с ним под репрессии попали и его ученики, которых искусствоведы объединяют в школу "бойчукистов".

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Тэги: искусство, Одесса

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