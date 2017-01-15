Последняя серия "Шерлока" появилась в интернете до выхода в телеэфир Создатели сериала просят не распространять эпизод.

Фото: deadline.com

Последняя серия четвертого сезона британского сериала "Шерлок" появилась в интернете еще до выхода в телеэфир.

Об этом сообщает BBC.

На официальной странице сериала в микроблоге Twitter появилось сообщение, что переведенный на русский язык эпизод под названием "Последняя проблема" выложен в сети нелегально.

Создатели сериала призвали зрителей не скачивать и не распространять нелегальную версию серии.

"Пожалуйста, не распространяйте серию. У вас так хорошо выходило обходиться без спойлеров. Почти получилось", - написал продюсер сериала Сью Вертью.

Серия "Последнее дело" - третий эпизод четвертого сезона - будет показана в вечернем эфире телеканала BBC One 15 января.

Напомним, в одной из серий прошлого сезона сериала Шерлок Холмс заговорил на украинском языке.