Последняя серия "Шерлока" появилась в интернете до выхода в телеэфир
Создатели сериала просят не распространять эпизод.
Последняя серия четвертого сезона британского сериала "Шерлок" появилась в интернете еще до выхода в телеэфир.
Об этом сообщает BBC.
На официальной странице сериала в микроблоге Twitter появилось сообщение, что переведенный на русский язык эпизод под названием "Последняя проблема" выложен в сети нелегально.
Создатели сериала призвали зрителей не скачивать и не распространять нелегальную версию серии.
"Пожалуйста, не распространяйте серию. У вас так хорошо выходило обходиться без спойлеров. Почти получилось", - написал продюсер сериала Сью Вертью.
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Серия "Последнее дело" - третий эпизод четвертого сезона - будет показана в вечернем эфире телеканала BBC One 15 января.
Напомним, в одной из серий прошлого сезона сериала Шерлок Холмс заговорил на украинском языке.