Дэвид Боуи и Леонард Коэн посмертно номинированы на Brit Awards-2017

Дэвид Боуи

Музыканты Дэвид Боуи и Леонард Коэн, скончавшиеся в 2016 году, номинированы на популярную музыкальную премию Brit Awards-2017.

Об этом сообщается на сайте премии.

Боуи номинирован в категории "британский сольный исполнитель среди музыкантов- мужчин", где также представлен британский певец Крейг Дэвид.

Коэн номинирован в категории "международный сольный исполнитель из числа мужчин", среди которых также американский певец Бруно Марс.

Голосование за претендентов закончится через пять дней.

Brit Awards была учреждена Британской ассоциацией звукозаписывающей индустрии в 1977 году. Эта премия считается британским аналогом американской Grammy. В прошлом лауреатами Brit Awards становились группы The Beatles, Oasis, а также Робби Уильямс, Эд Ширан и многие другие.

Напомним, британский певец Дэвид Боуи скончался от рака 10 января 2016 года. Канадский писатель, поэт и музыкант Леонард Коэн ушел из жизни в начале ноября того же года в возрасте 82 лет.