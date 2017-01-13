Известный фотограф Борис Михайлов представит Украину на Венецианской биеннале Кураторами выступает музей Dallas Contemporary.

Борис Михайлов Фото: EPA/UPG

Стало известно, кто выступит куратором национального павильона Украины на Венецианской биеннале современного искусства, которая будет проходить в этом году.

Как сообщает artnet news, в павильоне будет представлена выставка известного фотографа Бориса Михайлова.

Проект будет курировать техасский музей Dallas Contemporary. Куратор Питер Дорошенко, исполнительный директор музея, был комиссаром украинского павильона на биеннале в 2007 и 2009 годах, а также работал в PinchukArtCentre. Лилия Куделя, ассистентка куратора, родилась в Украине и до недавнего времени занималась внешними коммуникациями в Мистецьком Арсенале.

Проект, который представят в украинском павильоне в этом году будет называться "Парламент", где собраны работы Михайлова, созданные начиная с 2014 года и до сегодняшнего дня. "Фокус проекта – взаимодействие фотографии с медийными плоскостями и взаимодействие между аналоговой и цифровой репрезентацией", – цитирует artnet news пресс-релиз кураторов.

Кураторы павильона отмечают, что работы Михалова "симтоматичны для современного медиа-ландшафта и для общества пост-правды, в котором мы живем".

Борис Михайлов – известный фотограф, родился в Харькове, нынче живет в Берлине.

Кроме работ Михайлова, в павильоне представят работы других украинских художников, которые каким-то образом интерпретируют его творчество и развитие украинского современного искусства.

Венецианская биеннале будет проходить в 57-й раз.