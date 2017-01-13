Киевский музей русского искусства высказался против изменения своего названия Киевсовет хочет убрать из названия словосочетание "русское искусство".

Киевский национальный музей русского искусства Фото: afisha.mail.ru

Киевский национальный музей русского искусства высказал несогласие с инициативой столичных властей переименовать музей.

Как сообщается на сайте музея, Киевсовет хочет убрать из названия словосочетание "русское искусство".

При этом киевские власти пока не определились с новым названием для музея.

В музее считают, что переименование музея без "учитывания мнения специалистов и общественного обсуждения является нарушением европейских норм и демократических принципов, которые провозгласила независимая Украина".

На сайте отмечается, что собрание художественных произведений, которое выставляется в музее, является ценностью национального значения. В основе коллекции – объекты, которые "относятся к русской художественной культуре". Таким образом, изъятие словосочетания "русское искусство", указывающего на состав коллекции, является, по мнению представителей музея, "некомпетентным".Музей основали в 1922 году – тогда он носил название Киевская картинная галерея. В 1934 галерея получила музейный статус, но в 1936 году ее переименовали в Музей русского искусства.

Как отмечает искусствовед Дмитрий Горбачев в комментариях под опубликованным обращением музея, "переименование музея в 1936 году было частью русификации Украины в 30-х годах".

"На русификации тогда делали карьеру. Инициатором переименования выступил искусствовед Сергей Раевский, – добавляет Горбачев. – Разумеется, Раевский стал директором Музея русского искусства. На музей возложили обязанность пропаганды культуры нашего северного соседа, чем его работники доблестно занимаются до сих пор, унижая другие культуры".

Ученый отмечает, что говорить о выставленных в музее художниках как о представителях "русской культуры" было бы неправильным: в музей перенесли работы Левицкого, Боровиковского, Репина, украинские портреты Тропинина, произведения Врубеля киевского периода.