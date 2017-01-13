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Киевский музей русского искусства высказался против изменения своего названия

Киевсовет хочет убрать из названия словосочетание "русское искусство".

Киевский музей русского искусства высказался против изменения своего названия
Киевский национальный музей русского искусства
Фото: afisha.mail.ru

Киевский национальный музей русского искусства высказал несогласие с инициативой столичных властей переименовать музей.

Как сообщается на сайте музея, Киевсовет хочет убрать из названия словосочетание "русское искусство".

При этом киевские власти пока не определились с новым названием для музея.

В музее считают, что переименование музея без "учитывания мнения специалистов и общественного обсуждения является нарушением европейских норм и демократических принципов, которые провозгласила независимая Украина".

На сайте отмечается, что собрание художественных произведений, которое выставляется в музее, является ценностью национального значения. В основе коллекции – объекты, которые "относятся к русской художественной культуре". Таким образом, изъятие словосочетания "русское искусство", указывающего на состав коллекции, является, по мнению представителей музея, "некомпетентным".Музей основали в 1922 году – тогда он носил название Киевская картинная галерея. В 1934 галерея получила музейный статус, но в 1936 году ее переименовали в Музей русского искусства.

Как отмечает искусствовед Дмитрий Горбачев в комментариях под опубликованным обращением музея, "переименование музея в 1936 году было частью русификации Украины в 30-х годах".

"На русификации тогда делали карьеру. Инициатором переименования выступил искусствовед Сергей Раевский, – добавляет Горбачев. – Разумеется, Раевский стал директором Музея русского искусства. На музей возложили обязанность пропаганды культуры нашего северного соседа, чем его работники доблестно занимаются до сих пор, унижая другие культуры".

Ученый отмечает, что говорить о выставленных в музее художниках как о представителях "русской культуры" было бы неправильным: в музей перенесли работы Левицкого, Боровиковского, Репина, украинские портреты Тропинина, произведения Врубеля киевского периода.

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Тэги: искусство, музеи

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