На участке, отведенном под Музей Революции достоинства на Институтской, будет два музея Национальный художественный музей разместит там свой филиал.

Экспонаты Музея Майдана, хранящиеся в других музеях Фото: segodnya.ua

В здании, которое будет построено под Музей Майдана на Институтской, 3, будет два музея.

Об этом в интервью УП. Культура рассказала нынешний гендиректор Национального художественного музея Юлия Литвинец.

Она рассказала, что участок по адресу Институтская, 3, был отдан под строительство нового корпуса музея. "Три Президента подписывали соответствующие указы", – отмечает Литвинец.

В годовщину начала Майдана Президент Петр Порошенко заявил, что на Институтской будет Музей Революции достоинства. Президент заявил, что за музеем будет закреплен участок на аллее Героев Небесной Сотни, 3 (сейчас там пустырь). "Необходимо решить вопрос с выделением земельного участка. Этот вопрос до сих пор не решен, потому что якобы есть несколько судебных решений о передаче ее в разные года разным владельцам, в том числе и частным", - сказал он.

Юлия Литвинец, в свою очередь, отмечает, что НХМУ подписал меморандум о сотрудничестве с директором Музея Майдана Игорем Пошивайло. Согласно этому меморандуму, на территории нового здания будет два музея.

"Мы с Игорем начали обсуждать эту идею в феврале-марте 2016 года. Национальнй музей 10 лет отстаивал свое право на этот земельный участок, который уже был во его собственности. Потом этот участок трижды перепродали, а в 2012-м его вернули в собственность громады Киева", – добавляет гендиректор НХМУ.

Пока неизвестно, будет ли Институтской, 3 два отдельных музейных помещения, или же два музея будут находиться в одном здании. Литвинец отмечает, что сначала нужно получить все документы на этот земельный участок. "Если обстоятельства будут благоприятными, через пять лет мы сможем заложить фундамент и начать строительство", – говорит она.

НХМУ планирует сделать на Институтской Музей современного искусства.

Напомним, в ноябре 2016 года Киев вернул в коммунальную собственность земельный участок на улице Институтской, 3 (сейчас это аллея Героев Небесной Сотни).