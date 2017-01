Львовский театр им. Курбаса продолжает собирать средства на лечение своего худрука Для того, чтобы успешно завершить лечение, нужно чуть больше 50 тыс долларов.

Фото: Facebook / Les Kurbas Theatre

Театр им. Леся Курбаса во Львове собирает деньги на завершение лечения своего художественного руководителя Владимира Кучинского.

Об этом сообщает Zaxid.net.

Актер театра Андрей Водичев сообщил, что после медицинского обследования Кучинского перед началом третьего курса лечения врачи объявили о положительных результатах и успешной реакции организма на лечение.

Театр собрал деньги на три курса лечения - более $99 тыс ($45 тыс. для 1 курса, $29 тыс. на 2 курс, $25 тыс. на третий).

Чтобы завершить лечение, необходимо еще два курса, которые стоят 50 тыс. 200 долларов.

Водичев добавляет, что театр уже начал сбор средств, обратился к разным учреждениям и частным лицам и проводит марафон #КучинськийОдужуй. Ближайшие акции по поддержке Владимира Кучинского во Львове – "Розколяда" от группы "Курбасы", спектакль "Варшавская мелодия" с Адой Роговцевой в главной роли и спектакли театра им. Курбаса.

Напомним, у Владимира Кучинского диагностировали острый лейкоз. Сейчас театральный режиссер находится на лечении в Израиле. Часть расходов по лечению взял на себя Львовский горсовет.

Владимир Кучинский с 1988 года является художественным руководителем созданного им Львовского молодежного театра им. Леся Курбаса. Учился режиссуре у Анатолия Васильева. С его помощью театр принимал участие и получал награды на престижных международных фестивалях в Украине и за границей.

