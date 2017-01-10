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На Берлинале покажут "Логана" и "На игле – 2"

Берлинский кинофестиваль объявил новых участников программы.

На Берлинале покажут "Логана" и "На игле – 2"
Фрагмент плаката Берлинале-2017
Фото: Berlinale

67-й Берлинский кинофестиваль продолжает объявлять фильмы из конкурсных и внеконкурсных программ.

Как сообщает пресс-служба Берлинале, вне конкурса покажут новый фильм про Росомаху "Логан" Джеймса Мэнголда и продолжение фильма "На игле" Дэнни Бойла.

В конкурс добавили фильмы "В одиночестве на ночном пляже" Хона Сан-су, "Бар" Алекса де ла Иглесиа, "Яркие ночи" Томаса Арслена, "Йоахим" Марсело Гомеса, "Мистер Лонг" Сабу, "Возвращение в Монток" Фолкера Шлендорфа, Wild Mouse Йозефа Хедера.

Вне конкурса также покажут "Дом вице-короля" Гуриндера Чадхи с Хью Бонневилем и Джиллиан Андерсон в главных ролях.

В рамках программы Berlinale Special Gala покажут "Однажды в Германии" Сэма Гарбарски, где сыграл Моритц Бляйбтрой, и "Во времена угасающего света" Матти Гешоннека с Бруном Ганцем.

 

Напомним, главой жюри на Берлинале в этом году будет Пол Верхувен ("Она", "Основной инстинкт"). Фильмом открытия станет картина "Джанго" об известном гитаристе Джанго Рейнхардте.

Фестиваль будет проходить с 9 по 19 февраля.

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Тэги: кино, Берлинале
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