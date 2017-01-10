Вышел трейлер к украинскому фэнтези-фильму "Сторожевая застава" Картина выйдет на экраны осенью.

Обнародован официальный трейлер полнометражного фильма "Сторожевая застава" режиссера Юрия Ковалева.

Как сообщает Госкино, фильм выйдет в прокат осенью 2017 года.

"Сторожевая застава" – фэнтези, рассказывающий о мальчике, который попадает из современности в 11-й век.

Выход фильма перенесли почти на год (изначально планировалось, что фильм выйдет в конце 2016-го), чтобы доработать спецэффекты и, как сообщает продюсер картины Егор Олесов, "синхронизировать релиз с международными продажами".

Главные роли исполнили Даниил Каменский, Ева Кошева, Роман Луцкий и другие.