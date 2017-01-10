Объявлены номинанты на премии Британской киноакадемии – 2017
По количеству номинаций лидирует "Ла Ла Лэнд".
Утром 10 января в Лондоне объявили номинантов на премию Британской киноакадемии (BAFTA).
Как сообщает The Hollywood Reporter, лидером по количеству номинаций стал мюзикл "Ла Ла Лэнд" Дэмиена Шазелла, ранее получивший семь наград на "Золотых глобусах".
Картина выдвинута в 11 категориях. "Прибытие" Дени Вильнева и "Ночные животные" Тома Форда получили по 9 номинаций.
Церемония вручения BAFTA состоится 12 февраля.
Список номинантов
Лучший фильм:
- "Прибытие"
- "Я, Дэниел Блейк"
- "Ла Ла Лэнд"
- "Манчестер у моря"
- "Лунный свет"
Лучший британский фильм:
- "Американская милашка"
- "Отрицание"
- "Фантастические звери и где их искать"
- "Я, Дэниел Блэйк"
- "В тени"
- "Записки о слепоте"
Лучший неанглоязычный фильм:
- "Дипан" Жака Одийяра
- "Хульета" Педро Альмодовара
- "Сын Саула" Ласло Немеша
- "Тони Эрдманн" Марен Аде
- "Мустанг" Дениз Гамзе Эргювен
Лучший документальный фильм:
- "Тринадцатый"
- "The Beatles: восемь дней в неделю – гастрольные годы"
- "Заметки о слепоте"
- "Охотница на орлов"
- "Винер"
Лучшая анимация:
- "В поисках Дори"
- "Кубо. Легенда о самурае"
- "Ваяна"
- "Зоотрополис"
Лучший режиссер:
- Дени Вильнев ("Прибытие")
- Кен Лоуч ("Я, Дэниел Блэйк")
- Дэмиен Шазелл ("Ла Ла Лэнд")
- Кеннет Лонерган ("Манчестер у моря")
- Том Форд ("Ночные животные")
Лучший оригинальный сценарий:
- "Любой ценой", Тейлор Шеридан
- "Я, Дэниел Блэйк", Пол Лаверти
- "Ла Ла Лэнд", Дэмиен Шазелл
- "Манчестер у моря", Кеннет Лонерган
- "Лунный свет", Барри Дженкинс
Лучший адаптированный сценарий:
- "Прибытие", Эрик Хайссерер
- "По соображениям совести", Роберт Шенккан, Эндрю Найт
- "Скрытые фигуры", Теодор Мелфи, Эллисон Шредер
- "Лев", Люк Дэвис
- "Ночные животные", Том Форд
Лучшая актриса:
- Эми Адамс, "Ночные животные"
- Эмили Адамс, "Девушка в поезде"
- Эмма Стоун, "Ла Ла Лэнд"
- Мэрил Стрип, "Флоренс Фостер Дженкинс"
- Натали Портман, "Джеки"
Лучший актер:
- Эндрю Гарфилд, "По соображениям совести"
- Кейси Аффлек, "Манчестер у моря"
- Джейк Джилленхолл, "Ночные животные"
- Райан Гослинг, "Ла Ла Лэнд"
- Вигго Мортенсен, "Капитан Фантастик"
Лучшая женская роль второго плана:
- Хейли Сквайрс, "Я, Дэниел Блейк"
- Мишель Уильямс, "Манчестер у моря"
- Наоми Харрис, "Лунный свет"
- Николь Кидман, "Лев"
- Виола Дэвис, "Ограды"
Лучшая мужская роль второго плана:
- Аарон Тейлор-Джонсон, "Ночные животные"
- Дев Патель, "Лев"
- Хью Грант, "Флоренс Фостер Дженкинс"
- Джефф Бриджес, "Любой ценой"
- Махершала Али, "Лунный свет"
Лучшая музыка:
- "Прибытие", Йоханн Йоханнссон
- "Джеки", Мика Леви
- "Ла Ла Лэнд", Джастин Гурвиц
- "Лев", Дастин О'Галлоран, Хаушка
- "Ночные животные", Абель Корзеновски
Лучшая операторская работа:
- "Прибытие", Брэдфорд Янг
- "Любой ценой", Джиллз Натгенс
- "Ла Ла Лэнд", Линус Сандгрен
- "Лев", Грейг Фрэйзер
- "Ночные животные", Шимус Макгарви
Приз восходящей звезде:
- Том Холланд
- Рут Негга
- Лукас Хеджес
- Аня Тейлор-Джой
- Лайа Коста
Полный список номинантов можно посмотреть по ссылке.