Объявлена дата выхода нового сезона сериала "Твин Пикс"
В сезоне будет 18 серий.
Телеканал Showtime покажет первые две серии нового сезона сериала "Твин Пикс" Дэвида Линча 21 мая 2017 года.
Об этом сообщил президент канала Дэвид Невинс, пишет Deadline.
По его словам, в сезоне будет 18 серий. Эпизоды будут выходить раз в неделю, но третий и четвертый будут опубликованы на цифровой платформе Showtime сразу же после премьеры.
Напомним, "Твин Пикс" шел в 1990-1991 годы и со временем приобрел культовый статус. Вышли два сезона сериала, в которых было 30 серий. Сюжет разворачивается вокруг убийства школьницы Лоры Палмер, которое расследует специальный агент ФБР Дейл Купер. В 1992 году вышел полнометражный фильм "Твин Пикс: Сквозь огонь" (Twin Peaks: Fire Walk with Me), рассказывающий предысторию сериала. Картина получила отрицательные отзывы критиков и не окупилась в прокате.
В 2014 году было объявлено о съемках третьего сезона "Твин Пикса". Было известно, что сериал выйдет в 2017 году, однако точная дата не называлась.
В апреле 2015 года Дэвид Линч заявил, что отказывается от работы над проектом из-за недостаточного финансирования. Линч отметил, что выделенных денег не хватит на написание достаточно хорошего сценария. Однако впоследствии режиссер вернулся в проект.