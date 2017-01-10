Объявлена дата выхода нового сезона сериала "Твин Пикс" В сезоне будет 18 серий.

Фото: Showtime

Телеканал Showtime покажет первые две серии нового сезона сериала "Твин Пикс" Дэвида Линча 21 мая 2017 года.

Об этом сообщил президент канала Дэвид Невинс, пишет Deadline.

По его словам, в сезоне будет 18 серий. Эпизоды будут выходить раз в неделю, но третий и четвертый будут опубликованы на цифровой платформе Showtime сразу же после премьеры.

Напомним, "Твин Пикс" шел в 1990-1991 годы и со временем приобрел культовый статус. Вышли два сезона сериала, в которых было 30 серий. Сюжет разворачивается вокруг убийства школьницы Лоры Палмер, которое расследует специальный агент ФБР Дейл Купер. В 1992 году вышел полнометражный фильм "Твин Пикс: Сквозь огонь" (Twin Peaks: Fire Walk with Me), рассказывающий предысторию сериала. Картина получила отрицательные отзывы критиков и не окупилась в прокате.

В 2014 году было объявлено о съемках третьего сезона "Твин Пикса". Было известно, что сериал выйдет в 2017 году, однако точная дата не называлась.

В апреле 2015 года Дэвид Линч заявил, что отказывается от работы над проектом из-за недостаточного финансирования. Линч отметил, что выделенных денег не хватит на написание достаточно хорошего сценария. Однако впоследствии режиссер вернулся в проект.