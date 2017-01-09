Умер известный философ и социолог Зигмунт Бауман Ученому было 92 года.

Фото: Макс Левин

9 января в Лидсе в возрасте 92 лет скончался известный философ и социолог Зигмунт Бауман.

Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

Бауман известен своей теорией "текучей современности", исследованием Холокоста и постмодерна. Наиболее знаковые его работы – "Этика постмодерна", "Текучая современность", "Глобализация. Последствия для человека и общества", – переведены на украинский язык.

Зигмунт Бауман родился в Познани в 1925 году. С началом Второй мировой войны семья Баумана выехала в СССР, где Зигмунт успел послужить в Советской армии и принять участие в нескольких боях. После окончания войны Бауман вернулся в Польшу, изучал социологию и философию. В январе 1968 года из-за антисемитской политики правительства Польши Бауман отказывается от гражданства и уезжает в Израиль. С 1970 года – преподает социологию в университете Лидса (Великобритания).

В 2012 году профессор Бауман приезжал в Киев, чтобы принять участие в дискуссионной программе Первой Киевской биеннале современного искусства Arsenale. LB.ua тогда встретился с философом и поговорил о конце света и о месте Украины на мировой карте.