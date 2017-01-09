Спецтема Сезон кинонаград В Голливуде проходит церемония вручения "Золотых глобусов" (обновляется) В этом году фаворитами среди номинантов стали "Лунный свет" и "Ла Ла Лэнд".

В Лос-Анджелесе стартовала 74-я церемония награждения Голливудской ассоциации иностранной прессы "Золотой глобус".

Лучший мини-сериал: "Народ против О. Джей Симпсона. Американская история преступлений".

Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме: Сара Полсон ("Народ против О.Джей Симпсона").

Кадр из сериала "Народ против О. Джей Симпсона"

Лучший комедийный сериал: "Атланта".

Фото: FX

Лучшая актриса в комедийном сериале: Трейси Эллис Росс за сериал "Black-ish".

Кадр из сериала Black-ish

Лучшим актером в драматическом сериале стал Билли Боб Торнтон за сериал "Голиаф".

Кадр из сериала "Голиаф"

Первой наградой вечера стал приз за лучшую мужскую роль второго плана в фильме, который достался Аарону Тейлору-Джонсону за роль в "Ночных животных" Тома Форда.

Кадр из фильма "Ночные животные"

Ведущим церемонии выступает известный телеведущий и актер Джимми Фэллон.

Традиционно, на "Золотых глобусах" отмечают драматические и комедийные фильмы (или мюзиклы) и сериалы, разделенные на категории "драма", "комедия" и "мини-сериал".

В этом году фаворитами на получение наград стали драма "Лунный свет" Барри Дженкинса (6 номинаций) и мюзикл "Ла Ла Лэнд" Дэмиена Шазелла (7 номинаций).

В 2016 году лучшими фильмами на "глобусах" стали "Выживший" и "Марсианин".