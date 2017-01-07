В центре Киева состоялось рождественское шествие
Празднование Рождества продолжается на Софийской площади.
В центре Киева состоялось рождественское шествие со звездами.
Как сообщает корреспондент LB.ua, в мероприятии приняло участие около ста человек.
Организаторами мероприятия выступили Национальный центр народной культуры "Музей Ивана Гончара" и международный социально-этнокультурный проект Folk Ukrаine.
Участники прошлись от Софийской площади к Национальной опере, свернули на Крещатик и через Майдан Независимости, Михайловскую площадь и Владимирский проезд вернулись на Софийскую площадь.
Впереди несли дидух, затем шли люди в этнических костюмах с рождественскими звездами.
После завершения шествия на Софийской площади с 13:30 до 17:30 состоится совместное колядование, рождественский концерт с участием фольклорных групп и театрализованное представление в исполнении актеров театра им.Ивана Франко.