В центре Киева состоялось рождественское шествие Празднование Рождества продолжается на Софийской площади. Олександр Рудоманов , Журналист

Фото: Олександр Рудоманов

В центре Киева состоялось рождественское шествие со звездами.

Как сообщает корреспондент LB.ua, в мероприятии приняло участие около ста человек.

Организаторами мероприятия выступили Национальный центр народной культуры "Музей Ивана Гончара" и международный социально-этнокультурный проект Folk Ukrаine.

Участники прошлись от Софийской площади к Национальной опере, свернули на Крещатик и через Майдан Независимости, Михайловскую площадь и Владимирский проезд вернулись на Софийскую площадь.

Впереди несли дидух, затем шли люди в этнических костюмах с рождественскими звездами.

После завершения шествия на Софийской площади с 13:30 до 17:30 состоится совместное колядование, рождественский концерт с участием фольклорных групп и театрализованное представление в исполнении актеров театра им.Ивана Франко.