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В центре Киева состоялось рождественское шествие

Празднование Рождества продолжается на Софийской площади.

Олександр РудомановОлександр Рудоманов, Журналист
В центре Киева состоялось рождественское шествие
Фото: Олександр Рудоманов

В центре Киева состоялось рождественское шествие со звездами.

Как сообщает корреспондент LB.ua, в мероприятии приняло участие около ста человек.

Организаторами мероприятия выступили Национальный центр народной культуры "Музей Ивана Гончара" и международный социально-этнокультурный проект Folk Ukrаine.

Участники прошлись от Софийской площади к Национальной опере, свернули на Крещатик и через Майдан Независимости, Михайловскую площадь и Владимирский проезд вернулись на Софийскую площадь.

Впереди несли дидух, затем шли люди в этнических костюмах с рождественскими звездами.

После завершения шествия на Софийской площади с 13:30 до 17:30 состоится совместное колядование, рождественский концерт с участием фольклорных групп и театрализованное представление в исполнении актеров театра им.Ивана Франко.

Олександр РудомановОлександр Рудоманов, Журналист

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Тэги: Киев, Рождество
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