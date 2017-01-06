Львовские таможенники изъяли на границе 68 старинных книг Гражданин Украины следовал в Польшу.

Фото: lv.sfs.gov.ua

Работники Львовской таможни предотвратили вывоз из Украины 68 старинных книг, среди которых книги начала ХХ века - художественные произведения, словари, научные издания. Немало книг неизвестных авторов и издательств. Также много старинных книг на немецком языке.

Об этом сообщается на сайте управления Фискальной службы во Львовской области.

Отмечается, что среди изъятых произведений - "Типограции Конрада Вингебера" 1845 года издания, а также издание "Головный складь в. книгарнь Сайфарта и И.чайковского и Ставропигыйского Института в Львовь", 1888 года.

3 января гражданин Украины на автомобиле Toyota следовал из Украины в Польшу. На пропускном пункте Краковец» для прохождения контроля он выбрал полосу "зеленый коридор". Однако, во время визуального осмотра у работников таможни возникло подозрение о наличии товаров, перемещение которых через госграницу ограничено.

После полного осмотра автомобиля, в багажном отделении в двух сумках обнаружили печатные издания.

"Поскольку гражданин избрал полосу движения "зеленый коридор", что, согласно ч. 5 ст. 366 Таможенного кодекса (далее - ТКУ), считается заявлением о том, что перемещаемые им через таможенную границу Украины товары не подлежат письменному декларированию, налогообложению таможенными платежами, не подпадают под установленные законодательством запреты или ограничения относительно ввоза на таможенную территорию Украины или вывоз за пределы этой территории и свидетельствует о фактах, имеющих юридическое значение, он нарушил установленный в соответствии с ТКУ порядок прохождения таможенного контроля в зонах упрощенного таможенного контроля", - говорится в сообщении.

По признакам нарушения таможенных правил, предусмотренного статьей 471 Таможенного кодекса Украины составлен протокол. Историческую и культурную ценность старопечатных установят эксперты.

Напомним, 4 января гендиректор Львовской галереи искусств заявил об исчезновении из галереи 95 уникальных старинных изданий. По его словам, "все это разворовывалось десятилетиями", а стоимость украденных старинных книг на "черном рынке" может составить десятки миллионов долларов.

Руководство галереи сообщило о пропаже в Службу безопасности и полицию.

При этом, бывший директор галереи Лариса Возницкая заявила, что еще летом 2016 года вся коллекция старинных книг (в том числе пропавших) была на месте.