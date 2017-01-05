Экс-директор Львовской галереи искусств: Летом вся коллекция книг была на месте Лариса Возницкая отрицает пропажу старинных изданий.

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Бывший директор Львовской национальной галереи искусств Лариса Возницкая заявила, что еще летом 2016 года вся коллекция старинных книг (в том числе пропавших) была на месте.

"Летом вся коллекция была на месте", - сказала она журналистам во Львове.

Возницкая добавила, что намерена содействовать правоохранительным органам в расследовании пропажи книг. Также она отметила, что выступает за отстранение от должности нынешнего директора галереи Тараса Возняка на время расследования.

Напомним, 4 января гендиректор Львовской галереи искусств Возняк заявил об исчезновении из галереи 95 уникальных старинных изданий. По его словам, "все это разворовывалось десятилетиями". По его словам, стоимость украденных старинных книг на "черном рынке" может составить десятки миллионов долларов.

Руководство галереи сообщило о пропаже в Службу безопасности и полицию

Львовская галерея искусств, основанная в 1907 году, считается одним из самых богатых музеев Украины. Ее фонды насчитывают 62 тыс. произведений мирового и национального искусства. В состав галереи входит 16 музейных комплексов и отдельных небольших музеев, таких как музей "Русалка Днестровая", музей Ивана Выговского, музеи-заповедники в Жовковском, Золочевском и Подгорецком замках и т.д.