​Во Львовской галерее искусств обнаружили пропажу 95 старинных книг "Очевидно, что разворовывалось все это десятилетиями".

Фото: google.com.ua/maps

В Львовской национальной галерее искусств имени Возницкого обнаружили пропажу 95 старинных кириллических книг, общая стоимость которых оценивается в десятки миллионов долларов.

Об этом ZAXID.net рассказал новый гендиректор музея Тарас Возняк.

"Очевидно, что разворовывалось все это десятилетиями. Мы пока еще не проверяли старинные книги на немецком, польском и других языках", - сказал он.

Руководство галереи сообщило о пропаже в Службу безопасности Украины и полицию. "Мы хотим все сделать максимально публичным, чтобы дело было невозможно замять", - сказал Возняк.

Напомним, политолога и основателя журнала "Ї" Тараса Возняка выбрали директором Львовской национальной галереи искусств в сентябре.

Львовская галерея искусств, основанная в 1907 году, считается одним из самых богатых музеев Украины. Ее фонды насчитывают 62 тысячи произведений мирового и национального искусства. В состав галереи входит 16 музейных комплексов и отдельных небольших музеев, таких как музей "Русалка Днестровая", музей Ивана Выговского, музеи-заповедники в Жовковском, Золочевском и Подгорецком замках и т.д.

Центральное здание галереи - на улице Стефаника во Львове.