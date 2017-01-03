ИНП: более 250 захоронений выдающихся украинцев за границей могут ликвидировать В этом году только на Ольшанском кладбище в Праге могут принудительно эксгумировать останки троих украинцев.

Фото: memory.gov.ua

Бвыше 250 тыс. захоронений выдающихся украинцев находятся за границей и многие из них могут быть ликвидировать в ближайшее время.

Об этом сообщается на сайте Института национальной памяти.

"За пределами Украины находится свыше 250 тысяч захоронений представителей украинской военно-политической эмиграции, деятелей науки и культуры", - отмечается в сообщении.

В частности, в этом году только на Ольшанском кладбище в Праге могут принудительно эксгумировать останки драматурга, Спиридона Черкасенко; общественного деятеля, педагога Арины Ефремовой-Дурдуковской; инженера-строителя Александра Ярошевского.

"Относительно захоронений выдающихся украинцев - наше государство само должно инициировать их возвращение на родную землю для захоронения в Национальном пантеоне", - убежден глава ИНП Владимир Вятрович.

Он также подчеркнул, что перезахоронение Александра Олеся не решит эту проблему в целом, ведь могилы выдающихся украинцев разбросаны по всему миру.

Напомним, в Чехии вырыли из могилы останки украинского писателя Александра Олеся (Кандыбы), так как на его месте собираются похоронить другого человека. МИД заявляет, что останки Олеся и его жены перемещены в депозитарий кладбища до решения об окончательном месте захоронения.

После этого министр культуры Евгений Нищук предложил властям Киева изучить возможность создания пантеона для почетных захоронений украинцев в столице. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что вопрос перезахоронения выдающихся украинцев будет решать специальная межведомственная комиссия при Министерстве культуры.