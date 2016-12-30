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Порошенко подписал закон о запрете ввозить антиукраинские книги

Решать, какие книги нельзя ввозить, будет Мининформполитики.

Порошенко подписал закон о запрете ввозить антиукраинские книги

Президент Петр Порошенко подписан закон, который запрещает ввоз книг с антиукраинским содержанием из России и временно оккупированной территории.

Об этом сообщается в карточке соответствующего проекта закона №5114 на сайте парламента.

Анализировать, антиукраинские ли книги, будет экспертный совет Мининформполитики.

При этом ввозить антиукраинские книги разрешено в ручной клади, но не более 10 экземпляров.

Проект закона внесен правительством, в первом чтении был принят 20 октября, во втором - 8 декабря.

Напомним, в Украину сейчас официально ввозят в десять раз меньше российских книг, чем в 2012 году. Импорт падал на протяжении последних трех лет.

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Тэги: Россия, книги, книгоиздание, Петр Порошенко
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