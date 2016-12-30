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СБУ запретила въезд в Украину российскому актеру Яну Цапнику

Поступила информация об участии Цапника в новогоднем "огоньке" на украинском ТВ.

СБУ запретила въезд в Украину российскому актеру Яну Цапнику
Ян Цапник
Фото: Кино-Театр.РУ

Служба безопасности Украины на пять лет запретила въезд в страну российскому актеру Яну Цапнику.

Об этом сообщил председатель Нацсовета по ТВ Юрий Артеменко в Фейсбуке.

Артеменко обратился в СБУ с просьбой проверить информацию об угрозе национальной и информационной безопасности Украины со стороны актера, а также информацию о том, что один из украинских телеканалов планирует показ новогоднего шоу с участием Цапника.

Кроме того, Цапник сыграл боевика "ДНР" в российском фильме "Военный корреспондент".

"Ко мне поступало немало сообщений об участии гражданина РФ Яна Цапник в новогоднем «огоньке» на «Интере». Причем, мои корреспонденты отмечали отрицательную деятельность Цапника в отношении нашей страны. Если Цапник действительно участвует в новогоднем «огоньке» на «Интере», надеюсь, что телеканал обратит внимание на информацию от СБУ и своевременно приведет свой эфир в соответствие", - написал Артеменко.

В ведомстве, в свою очередь, сообщили о запрете российскому актеру въезда в Украину сроком на пять лет.

Фото: facebook.com/iurii.artemenko

Напомним, в ноябре Госпогранслужба запретила въезд в Украину двум актерам российского сериала "Сваты".

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Тэги: СБУ, Интер, актеры, список "невъездных"
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