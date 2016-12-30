СБУ запретила въезд в Украину российскому актеру Яну Цапнику
Поступила информация об участии Цапника в новогоднем "огоньке" на украинском ТВ.
Служба безопасности Украины на пять лет запретила въезд в страну российскому актеру Яну Цапнику.
Об этом сообщил председатель Нацсовета по ТВ Юрий Артеменко в Фейсбуке.
Артеменко обратился в СБУ с просьбой проверить информацию об угрозе национальной и информационной безопасности Украины со стороны актера, а также информацию о том, что один из украинских телеканалов планирует показ новогоднего шоу с участием Цапника.
Кроме того, Цапник сыграл боевика "ДНР" в российском фильме "Военный корреспондент".
"Ко мне поступало немало сообщений об участии гражданина РФ Яна Цапник в новогоднем «огоньке» на «Интере». Причем, мои корреспонденты отмечали отрицательную деятельность Цапника в отношении нашей страны. Если Цапник действительно участвует в новогоднем «огоньке» на «Интере», надеюсь, что телеканал обратит внимание на информацию от СБУ и своевременно приведет свой эфир в соответствие", - написал Артеменко.
В ведомстве, в свою очередь, сообщили о запрете российскому актеру въезда в Украину сроком на пять лет.
Напомним, в ноябре Госпогранслужба запретила въезд в Украину двум актерам российского сериала "Сваты".