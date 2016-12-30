Польша купила картину Леонардо да Винчи "Дама с горностаем" Польский Минкульт выкупил целую коллекцию искусства за 300 млн злотых.

Министерство культуры и национального наследия Польши купило картину "Дама с горностаем" Леонардо да Винчи из частной коллекции.

Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на Rzeczpospolita.

"Дама с горностаем" - единое полотно работы да Винчи, которое находится в Польше. Оно - часть коллекции Чарторийских, которая собиралась на протяжении 200 лет.

Сколько польский минкульт заплатил за одну картину да Винчи, не сообщается, но зато известно, что на коллекцию в целом в бюджете выделили 300 млн злотых (около 80 млн долларов). Страховая стоимость одной только "Дамы с горностаем" составляет 1,4 млрд злотых (350 млн долларов).

Леонардо да Винчи, Дама с горностаем

Кроме картины да Винчи, в коллекции значатся графика Рембрандта, рисунки Ренуара, документы, книги и рукописи (всего - около 250 тыс. библиотечных наименований).

"Дама с горностаем" - один из мировых шедевров искусства, созданный Леонардо да Винчи в 1489-1490 годах. В 1800 году полотно купил польский князь Адам Ежи Чарторийский, который и привез его в Краков, где картина хранится в местном музее.

Польское государство вело переговоры о покупке картины с 1991 года.