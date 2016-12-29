Умерла звезда Голливуда и мать Кэрри Фишер Дэбби Рейнольдс Актриса скончалась на следующий день после смерти своей дочери.

Дебби Рейнольдс и Кэрри Фишер Фото: EPA/UPG

28 декабря на 85 году жизни скончалась звезда Голливуда Дебби Рейнольдс.

Как сообщает Cultprostir, актриса умерла от сердечного приступа через день после смерти своей дочери Кэрри Фишер, актрисы, писательницы, исполнительницы роли принцессы Леи в фантастической саге «Звёздные войны».

«Мама хотела быть с Кэрри», – сказал журналистам Тодд Фишер, сын Рейнольдс.

Расцвет голливудской карьеры Дебби Рейнольдс пришелся на 50-е-60- годы. В её актёрской фильмографии более восьмидесяти картин. Самыми знаменитыми ролями Рейнольдс были Кэти в классическом мюзикле «Поющие под дождем» (1952), где Дебби пела и танцевала вместе с Джином Келли, и Молли Браун в киномюзикле «Непотопляемая Молли Браун» (1964): роль принесла актрисе номинацию на премию «Оскар».

«Мне всегда хотелось воссоздать атмосферу дома – даже в актёрском трейлере на съёмочной площадке. Думаю, это одно из проявлений моей сильной привязанности к семье, детям и близким», - говорила актриса.