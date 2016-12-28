“Де моє право на якісну освіту”?
“Де моє право на якісну освіту”?
Резолюция Совбеза по Израилю: точка сидения определяет точку зрения
Резолюция Совбеза по Израилю: точка сидения определяет точку зрения
Информационный терроризм. Украинское измерение
Информационный терроризм. Украинское измерение
Алеппо как еще одна ловушка для Путина
Алеппо как еще одна ловушка для Путина
Cовет НБУ: "Мы не ожидали, насколько все плохо"
Cовет НБУ: "Мы не ожидали, насколько все плохо"
Государство боли
Государство боли
ГлавнаяКультура

Стала известна программа фестиваля "Вечера французского кино"

Кинофестиваль пройдет в конце января.

В конце января украинским зрителям покажут французские фильмы с участием Марион Котийяр, Луи Гарреля, Одри Тоту, Мелани Лоран и Беренис Бежо.

Организаторы фестиваля "Вечера французского кино" объявили программу.

Откроется киносмотр фильмом "Иллюзия любви" Николь Гарсии, участвовавшим в основном конкурсе Каннского кинофестиваля в 2016 году. Главные роли сыграли Марийон Котийяр и Луи Гаррель.

Фильм с участием Одри Тоту, Мелани Лоран и Беренис Бежо называется "Вечность", режиссером выступил Чань Анг Хунг. Оператор – известный по работе с Вонгом Кар Ваем Ли Пинбинь.

На фестивале также покажут новый фильм известного иранского режиссера Асхара Фархади "Коммивояжер". Фильм выдвинут на "Оскар" от Ирана и вошел в шорт-лист номинации "Лучший иностранный фильм".

На "Вечерах французского кино" также покажут новый фильм Вима Вендерса, снятый по мотивам одноименной пьесы Питера Хандке. Фильм снят в 3D и был показан в конкурсе Венецианского кинофестиваля.

Анимацию представит "Красная черепаха" Михаэла Дюдока де Вита, снятая совместными усилиями Франции и Японии.

Фото: Артхаус Трафик

Фестиваль "Вечера французского кино" стартуте 25 января в нескольких городах Украины.

Новости по теме:

Тэги: кино, кинофестивали
Реклама

Читайте в разделе

  • Кэрри Фишер: Больше, чем принцесса
    Кэрри Фишер: Больше, чем принцесса
    23 декабря 2016 года стало известно, что Кэрри Фишер госпитализировали после сердечного приступа, перенесенного во время перелета из Лондона. Следующий приступ актриса уже не пережила, и умерла 27 декабря…
  • Ющенко назвал Достоевского украинским писателем
    Ющенко назвал Достоевского украинским писателем
    Третий президент Украины Виктор Ющенко считает Федора Достоевского украинским писателем. Об этом он сказал во время встречи со студентами Киевского университета культуры, передает "112 Украина". "Я хотел…
  • Умерла актриса Керри Фишер, сыгравшая принцессу Лею в "Звездных войнах"
    Умерла актриса Керри Фишер, сыгравшая принцессу Лею в "Звездных войнах"
    Голливудская актриса Керри Фишер, которая сыграла принцессу Лею в киноэпопее "Звездные войны", скончалась в Лос-Анджелесе в возрасте 60 лет. Об этом сообщает русская служба Би-би-си. Ранее актриса была…
  • Украинское кино vs. зритель: вместе или врозь?
    В киноотрасли Украины все время наблюдается явный дисбаланс: да, кинопроизводство очень дорогостоящий процесс, но без тщательной подготовки и правильной стратегии дальнейшего продвижения готовый фильм…
  • Итоги года в кино: полет ненормальный
    Итоги года в кино: полет ненормальный
    10. Год начался с едкой “Игры на понижение” – комедии о том, как куча белых мужчин среднего возраста завалила мировую экономику. И хотя Адам Маккей не выделяет одного главного героя, ключевым в “Игре…
  • Расходы на Евровидение превысят доходы на полмиллиарда гривен
    Расходы на Евровидение превысят доходы на полмиллиарда гривен
    Ожидаемый доход от проведения Евровидения-2017 в Украине составит около 200 млн гривен, при том что расходы заложены на уровне 655,7 млн грн, заявил первый заместитель генерального директора НТКУ, исполнительный…
  • Новый фильм о Чужом обзавелся трейлером
    Новый фильм о Чужом обзавелся трейлером
    В сети появился первый трейлер нового фильма Ридли Скотта о Чужом. Как сообщает Collider, фильм будет продолжением "Прометея", вышедшего в в 2012 году, и соединит его с первым фильмом франшизы 1979 года…
  • В Киеве создадут Музей науки
    В Киеве создадут Музей науки
    Кабмин поддержал решение о создании музея науки в Киеве. Как сообщает Интерфакс, на заседании правительства было решено, что музей создаут на базе объектов Украинского института научно-технической экспертизы…
  • Грибы эпохи постмодерна
    Грибы эпохи постмодерна
    Интро Сквозь морозные узоры смыслов и слов прорываются следующие образы: мама, дети, бал и конфеты (почему-то в шубах). Кроме того, звучат призывы «шевелить булки и работать правильно ж*пой». Ясно, что…
  • Умер певец Джордж Майкл
    Умер певец Джордж Майкл
    Известный поп-певец Джордж Майкл скончался в возрасте 53 лет. Об этом сообщает The Guardian. Представитель артиста заявил, что Джордж Майкл "умер у себя дома". Причины смерти певца не сообщаются. ОБНОВЛЕНИЕ…