Стала известна программа фестиваля "Вечера французского кино" Кинофестиваль пройдет в конце января.

В конце января украинским зрителям покажут французские фильмы с участием Марион Котийяр, Луи Гарреля, Одри Тоту, Мелани Лоран и Беренис Бежо.

Организаторы фестиваля "Вечера французского кино" объявили программу.

Откроется киносмотр фильмом "Иллюзия любви" Николь Гарсии, участвовавшим в основном конкурсе Каннского кинофестиваля в 2016 году. Главные роли сыграли Марийон Котийяр и Луи Гаррель.

Фильм с участием Одри Тоту, Мелани Лоран и Беренис Бежо называется "Вечность", режиссером выступил Чань Анг Хунг. Оператор – известный по работе с Вонгом Кар Ваем Ли Пинбинь.

На фестивале также покажут новый фильм известного иранского режиссера Асхара Фархади "Коммивояжер". Фильм выдвинут на "Оскар" от Ирана и вошел в шорт-лист номинации "Лучший иностранный фильм".

На "Вечерах французского кино" также покажут новый фильм Вима Вендерса, снятый по мотивам одноименной пьесы Питера Хандке. Фильм снят в 3D и был показан в конкурсе Венецианского кинофестиваля.

Анимацию представит "Красная черепаха" Михаэла Дюдока де Вита, снятая совместными усилиями Франции и Японии.

Фото: Артхаус Трафик

Фестиваль "Вечера французского кино" стартуте 25 января в нескольких городах Украины.