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Кэрри Фишер: Больше, чем принцесса

На 61-м году жизни скончалась Кэрри Фишер – великая женщина, актриса, сценаристка, писательница, чей острый ум и чувство юмора не позволили Голливуду зацементировать ее в образе принцессы Леи.

Дарья БадьёрДарья Бадьёр, Редактор отделов "Культура" и "Блоги"

Фото: www.starwars.com

23 декабря 2016 года стало известно, что Кэрри Фишер госпитализировали после сердечного приступа, перенесенного во время перелета из Лондона. Следующий приступ актриса уже не пережила, и умерла 27 декабря в возрасте 60 лет.

Последние месяцы были для Фишер напряженными: в ноябре вышла ее новая книга “Дневники принцессы”, куда вошли реальные дневники актрисы, написанные во время съемок оригинальной трилогии “Звездные войны”. Самый лакомый для прессы и фандома кусок касался, конечно же, романа с Харрисоном Фордом: в дневниках Фишер откровенно рассказывает, как влюбилась в исполнителя роли Хана Соло, как он ее соблазнил и как развивались их отношения.

Но Кэрри Фишер не была бы собой, если бы этими деталями исчерпывалась ее роль в “Звездных войнах” или ее личность в целом. После выхода “Возвращения джедая” у актрисы не было больше таких же заметных ролей, как роль принцессы Леи. Это можно понять: “Звездные войны” Лукаса – намного больше, чем просто фильмы. Это целый набор культурных кодов, фильм, который поменял голливудскую киноиндустрию и чье влияние на западную поп-культуру сложно переоценить. Так что переплюнуть образ Леи было бы очень сложно. И Фишер, которая родилась в разваливающейся голливудской семье и впитала суть околозвездной жизни с молоком матери, научилась с этим жить.

Фишер не ограничилась ролями в “Братьях Блюз” или “Когда Гарри встретил Салли”, а занялась сценарным мастерством: адаптировала для экранизации собственный полуавтобиографический роман “Открытки с края бездны” (режиссером выступил Майк Николс, а главные роли сыграли Ширли Маклейн и Мэрил Стрип) и работала скрипт-доктором, вправляя мозги сценариям популярных фильмов и не получая за это строчки в титрах.

В 2006 году она стала героиней документального фильма Стивена Фрая “The Secret Life Of The Manic Depressive” о людях, живущих с биполярным расстройством. Даже для тех, кто не видел ни одной части “Звездных войн”, Фишер стала важной фигурой: потому что не побоялась рассказать о своем психическом состоянии и дала понять тем, для кого это важно, что они не одни.

Надломленность голливудского ребенка (ставшая не только поводом для подтрунивания над самой собой, но и причиной алко- и наркозависимости актрисы) и острый ум сделали из Фишер уникальную фигуру современного Голливуда: она говорит то, чего другие не могут себе позволить из-за контрактов, обязательств перед студиями или банального страха разрыва отношений с влиятельными продюсерами. Кэрри Фишер уже побывала внутри монстра, каковым, несомненно, является вселенная “Звездных войн”, и не только вышла оттуда с высоко поднятой головой, но и зашла обратно, снявшись в “Пробуждении силы” 2015 года.

Даже если представить, что карьера Кэрри Фишер остановилась бы на принцессе Лее, это нисколько бы не уменьшило ее заслуг перед каждой девочкой, выросшей на клипах MTV, диснеевских мультиках и “Звездных войнах”. Принцесса Лея – пусть даже с легендарным образом девушки в космическом бикини в плену у Джаббы Хатта – это важное противоядие от попыток задвинуть женщин на второй план – в Голливуде, бизнесе, жизни.

Да, у нее не было джедайского меча; да, продюсеры заставили Кэрри Фишер похудеть для роли; да, Голливуд оказался неспособен предложить актрисе что-то соразмерное белому платью и прическе в виде “задницы бабуина” (собственное выражение Фишер, которым она характеризовала культовую прическу Леи). Но Кэрри Фишер доказала, что если у тебя все в порядке с головой, если твой родной язык – это сарказм, ты много работаешь и ничего не боишься, Сила от тебя никуда не денется.

Спасибо, Кэрри.

Фото: EPA/UPG

Дарья БадьёрДарья Бадьёр, Редактор отделов "Культура" и "Блоги"

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Тэги: смерть, "Звездные войны", Кэрри Фишер
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