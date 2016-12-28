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Ющенко назвал Достоевского украинским писателем

Третий президент Украины выступил перед студентами Киевского университета культуры.

Ющенко назвал Достоевского украинским писателем
Фото: www.molodist.com

Третий президент Украины Виктор Ющенко считает Федора Достоевского украинским писателем.

Об этом он сказал во время встречи со студентами Киевского университета культуры, передает "112 Украина".

"Я хотел показать, откуда мы есть, какую цивилизацию миру привнесли, сколько уникальных шедевров, начиная от Триполья, мы дали миру. Как важно иметь свой национальный нрав, и сказать что Репин  - это украинский художник, Чайковский – украинский композитор, Достоевский - украинский писатель. Этот ряд можно продолжить на тысячи имен, творивших нашу культуру. Кое-кто даже русскоязычную, но это украинская культура", - убежден экс-президент.

Федор Достоевский родился в 1821 году в Москве, а умер в 1881-м в Санкт-Петербурге. Является писателем и философом, членом-корреспондентом Петербургской Академии наук с 1877 года. Родители писатели по происхождению также являются русскими.

Напомним, в 2010 году Виктор Янукович назвал Антона Чехова "великим украинским писателем".

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Тэги: Виктор Ющенко, писатели, Достоевский
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