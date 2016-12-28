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Умерла актриса Керри Фишер, сыгравшая принцессу Лею в "Звездных войнах"

Актриса была госпитализирована после обширного сердечного приступа.

Умерла актриса Керри Фишер, сыгравшая принцессу Лею в "Звездных войнах"
Генерал Лея
Фото: B&H

Голливудская актриса Керри Фишер, которая сыграла принцессу Лею в киноэпопее "Звездные войны", скончалась в Лос-Анджелесе в возрасте 60 лет.

Об этом сообщает русская служба Би-би-си.

Ранее актриса была госпитализирована в медицинский центр имени Рональда Рейгана в Лос-Анджелесе после обширного сердечного приступа, который случился во время перелета из Лондона.

Первую помощь ей оказал врач, летевший в самолете, после чего Фишер доставили в больницу в критическом состоянии сразу после приземления и подключили к аппарату искусственного дыхания.

Позднее сообщалось, что состояние актрисы стабилизировалось.

В 1970-е годы Керри Фишер приняла участие в съемках в трех эпизодах "Звездных войн", сыграв одну из главных ролей принцессы Леи Органа-Соло. В 2015 году она снялась в продолжении саги "Звездные войны: Пробуждение силы".

В середине 1980-х актриса выпустила книгу "Открытки с обрыва", которая была основана на ее собственном опыте борьбы с наркозависимостью. В Лос-Анджелес актриса прилетела в рамках рекламного турне, посвященного ее новой книге "Биограф принцессы".

Напомним, что фантастическая сага "Звездные войны" состоит из семи фильмов: оригинальной трилогии, трилогии-приквела и первого фильма новой трилогии, который вышел в 2015 году.

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Тэги: актеры, "Звездные войны"
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