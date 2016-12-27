Все публикацииКультура

Расходы на Евровидение превысят доходы на полмиллиарда гривен

Конкурс математически убыточен, но полезен для имиджа.

Расходы на Евровидение превысят доходы на полмиллиарда гривен
Фото: inshe.tv

Ожидаемый доход от проведения Евровидения-2017 в Украине составит около 200 млн гривен, при том что расходы заложены на уровне 655,7 млн грн, заявил первый заместитель генерального директора НТКУ, исполнительный продюсер Евровидения-2017 Александр Харебин в интервью ЛІГА.net.

По его словам, в госбюджете на конкурс предусмотрено 455,7 млн грн, еще 200 млн грн выделено в бюджете Киева.

При этом Харебин спрогнозировал доходы от проведения конкурса на уровне 7 млн евро (192,6 млн грн по нынешнему курсу).

"В общем итоге, с учетом дохода от продажи билетов, доходная часть конкурса составит сумму более 7 млн евро", - сказал он.

На продаже билетов организаторы ожидают заработать свыше 30 млн грн. Основной частью доходов станет взнос "Европейского вещательного союза" (EBU) в проведение конкурса, который формируется из взносов стран-участниц.

"Уже подтвердили свое участие 43 страны. Благодаря этому в следующем году НТКУ получит от них основную часть дохода - несколько миллионов евро", - сказал Харебин.

Среди других источников он назвал спонсорство и рекламу: "Наши ожидания от международного спонсорства - не менее 1 млн евро. EBU нам уже подтвердило наличие двух международных партнеров. От национального спонсорства наши ожидания - в пределах 700 тыс. евро. Уже есть две компании, которые изъявили желание подписать с нами договор. Будут также доходы от других услуг в рамках Евровидения, которые позволят НТКУ заработать от 50 тыс. до 100 тыс. евро в разных сегментах".

Отвечая на уточняющий вопрос, является ли проект Евровидения в Украине убыточным, Харебин сказал: "Если считать математически, то, конечно же, да. Но здесь немножко другая ситуация. Фактически это инвестиция в имидж Украины. Ведь не является тайной, что конкурс Евровидение прошлого года - самый смотрибельный музыкальный конкурс в мире с аудиторией в 204 млн зрителей: вся Европа, а также зрители в Китае и США".

Напомним, Украина получила право на проведение "Евровидения-2017" после того, как на последнем конкурсе в Швеции победила украинская певица Джамала с песней "1944".

Музыкальный конкурс пройдет с 9 по 13 мая в Киеве.

Новости по теме:

Тэги: Евровидение
Реклама

Читайте в разделе

  • Итоги года в кино: полет ненормальный
    Итоги года в кино: полет ненормальный
    10. Год начался с едкой “Игры на понижение” – комедии о том, как куча белых мужчин среднего возраста завалила мировую экономику. И хотя Адам Маккей не выделяет одного главного героя, ключевым в “Игре…
  • Новый фильм о Чужом обзавелся трейлером
    Новый фильм о Чужом обзавелся трейлером
    В сети появился первый трейлер нового фильма Ридли Скотта о Чужом. Как сообщает Collider, фильм будет продолжением "Прометея", вышедшего в в 2012 году, и соединит его с первым фильмом франшизы 1979 года…
  • В Киеве создадут Музей науки
    В Киеве создадут Музей науки
    Кабмин поддержал решение о создании музея науки в Киеве. Как сообщает Интерфакс, на заседании правительства было решено, что музей создаут на базе объектов Украинского института научно-технической экспертизы…
  • Грибы эпохи постмодерна
    Грибы эпохи постмодерна
    Интро Сквозь морозные узоры смыслов и слов прорываются следующие образы: мама, дети, бал и конфеты (почему-то в шубах). Кроме того, звучат призывы «шевелить булки и работать правильно ж*пой». Ясно, что…
  • Умер певец Джордж Майкл
    Умер певец Джордж Майкл
    Известный поп-певец Джордж Майкл скончался в возрасте 53 лет. Об этом сообщает The Guardian. Представитель артиста заявил, что Джордж Майкл "умер у себя дома". Причины смерти певца не сообщаются. ОБНОВЛЕНИЕ…
  • Порошенко назначил членов комитета по Шевченковской премии
    Порошенко назначил членов комитета по Шевченковской премии
    Президент Петр Порошенко утвердил состав комитета Национальной премии имени Тараса Шевченко. Указ от 23 декабря обнародован на сайте парламента. В состав комитета по согласию вошли 24 деятеля культуры…
  • «Если бы не Вагнер, я бы никогда не взялся за фильм про депортацию»
    Виестурс, почему вы решили взяться за «Хроники Мелании», за тему депортации латвийцев советской оккупационной властью? На первый взгляд может показаться, что мной двигали исключительно политические мотивы…
  • Следующим фильмом Уэса Андерсона будет анимация "Остров собак"
    Следующим фильмом Уэса Андерсона будет анимация "Остров собак"
    Известный американский режиссер Уэс Андерсон объявил, что его следующим проектом будет анимация под названием "Остров собак". Как сообщает The Guardian, фильм будет сниматься в Англии. Кроме того, режиссер…
  • Радио "Шансон" выписали штраф 300 тыс. гривен за песню о российском флоте
    Радио "Шансон" выписали штраф 300 тыс. гривен за песню о российском флоте
    Национальный совет по телевидению и радиовещанию оштрафовал ООО "Телерадиокомпания "Шансон" на 294 тыс. грн в связи с фактом популяризации и пропаганды военно-морских сил государства-агрессора. "Радиостанция…
  • Дом с проблемами: 115 лет ошибкам архитектора Городецкого
    Дом с проблемами: 115 лет ошибкам архитектора Городецкого
    В конце XIX века Киев ощутил наконец последствия индустриализации. Российская империя богатела, но богатства теперь доставались новым людям. Помещиков с их поместьями и наследственную аристократию затмили…