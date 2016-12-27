Расходы на Евровидение превысят доходы на полмиллиарда гривен Конкурс математически убыточен, но полезен для имиджа.

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Ожидаемый доход от проведения Евровидения-2017 в Украине составит около 200 млн гривен, при том что расходы заложены на уровне 655,7 млн грн, заявил первый заместитель генерального директора НТКУ, исполнительный продюсер Евровидения-2017 Александр Харебин в интервью ЛІГА.net.

По его словам, в госбюджете на конкурс предусмотрено 455,7 млн грн, еще 200 млн грн выделено в бюджете Киева.

При этом Харебин спрогнозировал доходы от проведения конкурса на уровне 7 млн евро (192,6 млн грн по нынешнему курсу).

"В общем итоге, с учетом дохода от продажи билетов, доходная часть конкурса составит сумму более 7 млн евро", - сказал он.

На продаже билетов организаторы ожидают заработать свыше 30 млн грн. Основной частью доходов станет взнос "Европейского вещательного союза" (EBU) в проведение конкурса, который формируется из взносов стран-участниц.

"Уже подтвердили свое участие 43 страны. Благодаря этому в следующем году НТКУ получит от них основную часть дохода - несколько миллионов евро", - сказал Харебин.

Среди других источников он назвал спонсорство и рекламу: "Наши ожидания от международного спонсорства - не менее 1 млн евро. EBU нам уже подтвердило наличие двух международных партнеров. От национального спонсорства наши ожидания - в пределах 700 тыс. евро. Уже есть две компании, которые изъявили желание подписать с нами договор. Будут также доходы от других услуг в рамках Евровидения, которые позволят НТКУ заработать от 50 тыс. до 100 тыс. евро в разных сегментах".

Отвечая на уточняющий вопрос, является ли проект Евровидения в Украине убыточным, Харебин сказал: "Если считать математически, то, конечно же, да. Но здесь немножко другая ситуация. Фактически это инвестиция в имидж Украины. Ведь не является тайной, что конкурс Евровидение прошлого года - самый смотрибельный музыкальный конкурс в мире с аудиторией в 204 млн зрителей: вся Европа, а также зрители в Китае и США".

Напомним, Украина получила право на проведение "Евровидения-2017" после того, как на последнем конкурсе в Швеции победила украинская певица Джамала с песней "1944".

Музыкальный конкурс пройдет с 9 по 13 мая в Киеве.