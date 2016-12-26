Новый фильм о Чужом обзавелся трейлером Фильм "Чужой: завет" Ридли Скотта выйдет в прокат в мае 2017.

В сети появился первый трейлер нового фильма Ридли Скотта о Чужом.

Как сообщает Collider, фильм будет продолжением "Прометея", вышедшего в в 2012 году, и соединит его с первым фильмом франшизы 1979 года (обе картины снял Ридли Скотт).

В новом фильме сыграют Майкл Фассбендер, Нуми Рапас, Билли Крудап и другие.

По сюжету, команда колонизаторского корабля обнаруживает отдаленную планету и решает, что она идеально подходит для жизни, но на деле планета оказывается опасной. Единственным жителем этой планеты является андроид Дэвид (Майкл Фассбендер), который участвовал в экспедиции в фильме "Прометей".

В украинский прокат "Чужой: завет" выйдет 18 мая 2017 года.

Напомним, на прошлой неделе вышел тизер к продолжению другого культового фильма Ридли Скотта - "Бегущий по лезвию". Скотт выступает продюсером сиквела, а режиссером - канадец Дени Вильнев.