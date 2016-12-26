В Киеве создадут Музей науки Музей появится в высотном здании возле так называемой "тарелки" на Лыбидской.

Фото: prostir.museum

Кабмин поддержал решение о создании музея науки в Киеве.

Как сообщает Интерфакс, на заседании правительства было решено, что музей создаут на базе объектов Украинского института научно-технической экспертизы и информации на улице Антоновича.

"Этот объект известен жителям Киева как "тарелка", и там есть высотное сооружение, которое полностью уже не имеет системы энергообеспечения, там разморожена система отопления, оно не эксплуатируется, - заявила министр образования Лилия Гриневич. - Для нас очень важна эта идея – реализовать музей науки для детей в Киеве, по опыту Лондонского музея науки, музея науки Коперника в Варшаве, научного центра NEMO в Амстердаме. Украина нуждается в таком современном объекте".

Кабмин поддержал решение поручить Фонду государственного имущества (ФГИ) Украины провести открытый конкурс с целью создания научно-образовательного пространства (музея науки) на базе имущества УкрИНТЭИ на принципах государственно-частного партнерства.

Напомним, экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг пожертвовал 50 млн долларов на музей науки в Бостоне.