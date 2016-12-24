Порошенко назначил членов комитета по Шевченковской премии Лауреатов премии будут выбирать 24 деятеля культуры и искусства.

Фото: www.president.gov.ua

Президент Петр Порошенко утвердил состав комитета Национальной премии имени Тараса Шевченко.

Указ от 23 декабря обнародован на сайте парламента.

В состав комитета по согласию вошли 24 деятеля культуры и искусства.

Главой комитета остался писатель Юрий Щербак.

В состав комитета вошли киновед Сергей Тримбач, артист Алексей Богданович, театральный режиссер Дмитрий Богомазов, кинорежиссер Сергей Буковский, хоровой дирижер Николай Гобдич, писательница Любовь Голота, писатель Григорий Гусейнов, кинорежиссер и телережиссер Андрей Дончик, литературовед Дмитрий Дроздовский, писатель Сергей Жадан, искусствовед Мария Задорожная, художник Анатолий Криволап, композитор Юрий Ланюк, журналист, телеведущий Юрий Макаров, музыковед Александра Олийнык, певец Тарас Петриненко, актриса Ада Роговцева, художник Сергей Савченко, литературовед Ростислав Симаков, кинорежиссер Мирослав Слабошпицкий, литературовед Элеонора Соловей, актриса Наталья Сумская, мастер народного искусства Александра Телиженко, галерист, куратор Татьяна Тумасьян.

Напомним, Шевченковская премия - высшая государственная награда Украины в области культуры и искусства. Решение о присуждении премии принимает президент Украины на основании предложений Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. Размер Шевченковской премии в 2016 году составил 192 тысячи гривен.

Премия, начиная с 2017 года, будет присуждаться в пяти номинациях: литературе, публицистике, журналистике; музыкальном искусстве; театральном искусстве; киноискусстве; визуальном искусстве. Раньше номинаций было девять. Комитет по Шевченковской премии определяет победителей и вносит их на утверждение президенту.

Срок полномочий членов комитета - три года.