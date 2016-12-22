Журналисты изданий Минкульта вышли на акцию протеста
"Средняя зарплата наших работников составляет 2500 гривен, на что в Киеве прожить нереально".
Журналисты газеты "Крымская светлица", журналов "Украинский театр" и "Достопримечательности Украины: история и культура" в четверг провели митинг возле Кабинета министров с требованием увеличить бюджет на содержание их изданий.
Об этом сообщил корреспондент LB.ua.
"Минкульт и министр подали на утверждение в 2017 году бюджет, который на протяжении трех лет не менялся. Средняя зарплата наших работников составляет 2500 гривен, на что в Киеве прожить нереально", - заявил Андрей Щекун, директор ГП "Национальное газетно-журнальное издательство", которое издает газеты и журналы Минкультуры.
По словам протестующих, им предложили провести оптимизацию, не указав точных данных.
К участникам митинга вышел министр культуры Евгений Нищук. Он предложил в пятницу встретиться и обсудить проблемные вопросы в рамках рабочей группы.
Во время акции журналисты нарядили елку игрушками с надписями-пожеланиями, касающимися сложившейся ситуации.
Напомним, "Крымская светлица" была единственной украиноязычной газетой Крыма. С лета 2016 года она выходит из Киева.