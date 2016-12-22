Дом с проблемами: 115 лет ошибкам архитектора Городецкого Все архитекторы ошибаются. Ошибки лучших из них становятся достопримечательностями, как Дом с химерами Владислава Городецкого в Киеве. Мимо проходят основные туристические маршруты, но доступ внутрь серьезно ограничен, поскольку здание занимает департамент протокола президента Украины. Иван Сияк и Валентин Бо получили разрешение снять интерьеры дома для Bird In Flight. Перепечатку материала представляет LB.ua. LB.ua

В конце XIX века Киев ощутил наконец последствия индустриализации. Российская империя богатела, но богатства теперь доставались новым людям. Помещиков с их поместьями и наследственную аристократию затмили вышедшие из низов промышленники и финансисты. Они по-другому зарабатывали и по-другому тратили деньги. Созданный буржуазией спрос на недвижимость для жилья и инвестиций спровоцировал строительный бум 1890-х — 1900-х годов.

Среди архитекторов того времени не оказалось великих. Спустя 100 лет наиболее известно имя Владислава Городецкого, место которому в истории сохранил помпезный, обруганный критиками, неудачный с инженерной точки зрения «Дом с химерами». Большинство адресованных ему упреков звучат очень современно и до сих пор применяются по отношению к громким строительным проектам.

Фото: birdinflight.com Дом с химерами

Спорная репутация архитектора

Сын украинских помещиков польского происхождения приехал в Киев в 1889 году после окончания Императорской академии искусств и вскоре женился на дочери владельца двух дрожжево-винокуренных заводов. Новые связи помогли получить первые заказы на проектирование склепов и дворовых туалетов. «Строительная контора домовой канализации архитектора В. В. Городецкого» — так называлось его первое бюро.

Помогло увлечение стрельбой. Владислав вступил в Киевский отдел Императорского общества правильной охоты, построил тир и вошел в круг самых влиятельных жителей города. Уже в следующем году Городецкого пригласили в состав Домостроительного общества, которое застраивало прилегающий к Крещатику район. Совместно с директором общества Шлейфером Городецкий спроектировал самый дорогой в городе отель «Континенталь». Заработок он вложил в цементный завод «Фор» купца Евгения Зайцева, вместе с которым часто охотился. В 1902 году Зайцев отдал Городецкому подряд на строительство четырехэтажного доходного комплекса в самом центре, на углу Крещатика и Прорезной, с огромным для того времени бюджетом в 800 тысяч рублей.

К своему 40-летию и строительству собственного дома Городецкий подходил с резюме, в котором значились несколько коммерческих зданий, Музей древностей и искусств (ныне — Национальный художественный музей) по проекту Петра Бойцова, Николаевский костел по проекту Валовского, и Караимская кенасса, главным украшением которой стали лепные украшения итальянца Элио Саля. Достройка чужих проектов и отсутствие собственного выраженного стиля были среди причин того, что в советской литературе Городецкого зачастую лишали статуса архитектора и называли инженером.

Фото: birdinflight.com Дом с химерами

Фото: birdinflight.com

Непрозрачная сделка по покупке земли

Для постройки собственного дома Городецкий присмотрел на крутом склоне улицы Банковой два участка, объявленных непригодными для строительства. Дождавшись, пока из-за отсутствия покупателей цена упадет до минимума, архитектор купил у Домостроительного общества землю на деньги, одолженные в Обществе взаимного кредита. Директором обеих фирм был партнер Городецкого по строительству «Континенталя» Шлейфер. Залогом стало еще не построенное здание. Теперь его называют «Дом с химерами».

Фото: birdinflight.com

Рискованная схема финансирования

Пузырь на рынке недвижимости в Киеве надувался безоглядным кредитованием. Чтобы пройти весь процесс от покупки земли до оформления интерьеров дома, Городецкий взял 30 ссуд.

Участок в 1 550 квадратных метров обошелся в 15 640 рублей. Под залог земли получены средства на строительство первого этажа. Под залог первого этажа взяты деньги на второй, под залог второго — на третий. Так за 65 тысяч были закончены шесть этажей и крыша. Еще 59 тысяч рублей стоил один только первый год из двух лет отделочных работ.

Фото: birdinflight.com

Элитарность

К началу XX века в Киеве существовала 36-разрядная градация жилья по комфортабельности и годовой плате. Помимо расположения дома и площади квартиры, учитывался этаж (чем ниже, тем лучше) и набор услуг: отопление, электричество, телефон, холодильные камеры в подвале, наличие швейцара и посыльного, стоянка для экипажей и гараж. Аренда квартиры площадью до 100 квадратных метров в центральных кварталах стоила около 300 рублей в год. Семикомнатная люксовая квартира с полным сервисом на Николаевской улице (теперь — Архитектора Городецкого) обходилась в 700.

В «Доме с химерами» семье Городецкого отводилась квартира площадью 380 м² на первом этаже с кабинетом, двумя гостиными, столовыми, будуаром, спальней, детской, комнатой для гостей, прихожей, тремя комнатами для прислуги, кухней, комнатой для мытья посуды, ванной комнатой, двумя хозяйскими туалетами и кладовой.

Другие сдавались: двухкомнатная на первом этаже — за 420 рублей в год, трехкомнатная — за 540, 6-комнатная на втором этаже — за 1 200, 8-комнатная на третьем — за 2 000, 10-комнатная на четвертом и 9-комнатная на пятом — за невероятные 3 500 рублей каждая, 8-комнатная на шестом — за 2 750 рублей в год. В доме был грузовой лифт, общая прачечная, ледник, сараи для дров и экипажей, коровник для поставки свежего молока, винные погреба.

Фото: birdinflight.com

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